Жители Ленобласти взяли в июне ипотечных кредитов на сумму 8,5 млрд рублей

Объем выданных ипотечных кредитов жителям Ленинградской области в июне 2023 года составил 8,5 млрд рублей, что является рекордным значением за последние два года, сообщает пресс-служба Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За год объем кредитов на ипотеку в регионе вырос почти в два раза, количество — в 2,4 раза. При этом средний размер займа при долевом строительстве снизился с 6,4 до 5 млн рублей.

В Банке России это связывают с постепенным уходом от завышения цен при продаже строящегося жилья по так называемой «льготной ипотеке» от застройщика, когда проценты включаются в стоимость квартиры.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в объем выдачи ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья в Петербурге за первое полугодие 2023 года достиг общей суммы 151,47 млрд рублей.

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