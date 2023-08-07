Ростовская область будет сотрудничать с Башкортастаном в развитии беспилотных авиасистем

Правительства Ростовской области и республики Башкортостан заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития беспилотных авиационных систем, сообщает пресс-служба донского правительства. Документ был подписан в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023».

В рамках сотрудничества регионы будут оказывать друг другу содействие в проведении мероприятий, связанных с развитием летно-испытательной инфраструктуры, в подготовке операторов БПЛА и развитии производства беспилотных летательных аппаратов.

Министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев отметил, что в рамках развертывания на территории Российской федерации сети производственных центров для выпуска беспилотников, вопрос межрегиональной кооперации становится особенно актуален.

«В ближайшее время подобные соглашения планируется подписать с рядом регионом, обладающих ведущими в стране компетенциями в сфере БАС»,— цитирует пресс-служба слова Андрея Савельева.

Анастасия Назарова