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В Казани за взяточничество задержали директора казанского медколледжа

Директор казанского медколледжа Зухра Хисамутдинова была задержана по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источника, недавно задержанная нашла посредника в Балтасинском районе и тот передавал ей взятки, полученные от абитуриентов. Сумма составляла от 100 тыс. до 120 тыс. руб. Деньги, по предварительным данным, предназначались за помощь в поступлении в колледж.

Всего госпоже Хисамутдиновой вменяют не менее десяти эпизодов взяточничества.

"Ъ-Казань"

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