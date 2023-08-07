В Казани за взяточничество задержали директора казанского медколледжа

Директор казанского медколледжа Зухра Хисамутдинова была задержана по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным источника, недавно задержанная нашла посредника в Балтасинском районе и тот передавал ей взятки, полученные от абитуриентов. Сумма составляла от 100 тыс. до 120 тыс. руб. Деньги, по предварительным данным, предназначались за помощь в поступлении в колледж.
Всего госпоже Хисамутдиновой вменяют не менее десяти эпизодов взяточничества.