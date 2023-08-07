С инвестором строительства придорожного комплекса в Кумертау заключат соглашение о защите и поощрении инвестиций

Инвестиционный комитет Башкирии одобрил заключение соглашения о защите и поощрении инвестиций с ООО «Мята», сообщает пресс-служба Корпорации развития Башкирии.

Компания планирует вложить 60 млн руб. в строительство нового придорожного комплекса в Кумертау с кафе, гостиницей и стоянкой грузовых автомобилей.

Ранее проект был включен в перечень приоритетных и признан масштабным, что позволило инвестору получить без торгов земельный участок площадью 1,3 га возле деревни Старая Усолка.

Соглашение о защите и поощрении инвестиций предполагают, что инвесторам, чьи проекты получили статус приоритетных, гарантируется сохранение условий, которые действовали на момент заключения соглашения о реализации инвестпроекта.

ООО «Мята», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре 2020 года. Компания занимается деятельностью ресторанов и доставкой продуктов питания. Владелец — Нурзида Маннанова. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб. Финансовую отчетность ООО не раскрывает.

Майя Иванова

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