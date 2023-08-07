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Коммерсантъ FM
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На польском участке «Дружбы» начался монтаж новой трубы на месте утечки

Компания PERN, оператор польского участка нефтепровода «Дружба», сообщила, что техническая служба проводит монтаж трубы на месте обнаруженной вечером 5 августа утечки в районе Ходеч. Запустить прокачку после ремонтных работ планируется утром 8 августа.

В пресс-релизе отмечается, что сейчас сварочные работы еще продолжаются. Затем техслужба проведет рентгеноконтроль сварных швов. Параллельно ведутся работы по мелиорации участка почвы, на который попала нефть.

Масштаб и причины обнаруженной утечки до сих пор не называются. Речь идет про одну нитку трубопровода, по которой нефть поставляется в Германию. Сейчас поставки по ней остановлены. Вторая нитка функционирует штатно. В Минэкономики Германии 6 августа Reuters сообщали, что безопасность поставок гарантирована.

Маршрут «Дружбы» проходит от Альметьевска до Брянска, затем до Мозыря, после чего разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы и южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

Мария Федотова

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