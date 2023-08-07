Татьяне Бадиковой не удалось отменить обеспечительные меры

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалоб Татьяны Бадиковой, бывшего финансового директора ГК «Госстрой» (контролировалась предпринимателем Кириллом Бадиковым) Павла Степанова, депутата Курултая Башкирии, экс-владельца ООО «Башнафтатранс» (входило в «Госстрой») Игоря Тюрина и ООО «Госстрой-менеджмент» на определение арбитражного суда Башкирии, который в мае наложил обеспечительные меры на их активы.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», спорное решение суд принял, рассмотрев заявление конкурсного управляющего ООО «Высотки» (входило в «Госстрой») Ильдара Ахметьянова, который пытается привлечь бывших контролировавших лиц компании к субсидиарной ответственности на общую сумму 685,6 млн руб.

Согласно определению суда, под арест, в частности, попали активы Кирилла Бадикова в Уфе — два нежилых помещения на улице Зорге и Большой Московской и три земельных участка на Сун-Ят-Сена. У Татьяны Бадиковой были арестованы более 110 земельных участков в Булгаково, Уфе и Караидельском районе, нежилые помещения в Уфе, квартира, автомобиль Land Rover Range Rover и другое имущество. Активы Игоря Тюрина и Павла Степанова, на которые были наложены обеспечительные меры, в определении суда конкретизированы не были.

В апелляционной инстанции, следует из материалов дела, госпожа Бадикова и «Госстрой-менеджмент» заявили, что обеспечительные меры наносят им ущерб. В частности, квартира Татьяны Бадиковой является единственным жильем для нее и ее детей, поэтому «не может быть в дальнейшем реализована для покрытия долгов», а автомобиль Land Rover Range Rover был продан еще в феврале 2022 года.

Господа Тюрин и Степанов, в свою очередь, заявили, что «не являлись участниками или руководителями должника и не имеют с должником корпоративных связей», и «не принимают попытки по сокрытию своих активов».

Отказывая в удовлетворении жалоб, апелляционный суд отметил, что ответчиками «не представлены надлежащие доказательства, обосновывающие необходимость отмены обеспечительных мер».

ООО «Высотки», принадлежащее экс-депутату горсовета Уфы Кириллу Бадикову, было признано банкротом в марте 2022 года. Компания возводила многоквартирный дом (литер 5а) в квартале, ограниченном улицами Сун-Ят-Сена, Айской, Большой Московской, продолжением улицами Бехтерева в Уфе. Согласно договорам долевого участия, застройщик обязался ввести дом в эксплуатацию в конце 2017 года и передать квартиры не позднее 2019 года. Работы на объекте прекратились в 2019 году. Договоры долевого участия заключили 252 человек, которые заплатили в общей сложности около 700 млн руб.

Ранее Кириллу Бадикову было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при долевом строительстве многоквартирных домов.

Олег Вахитов

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