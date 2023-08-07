Суд привлек КДЦ «Мотовилиха» третьим лицом в деле о предполагаемом коммерческом использовании ДК Ленина

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство департамента земельных отношений администрации Перми о привлечении ООО «КДЦ Мотовилиха» к участию в качестве третьего лица в деле о предполагаемом коммерческом использовании ДК имени Ленина пермскими евангельскими христианами-пятидесятниками. Это решение было принято сегодня на очередном судебном заседании. По мнению истца, ООО «КДЦ Мотовилиха», аффилированное с евангелистской организацией «Новый завет», пользовалось имуществом дворца культуры по договору аренды и получало доход от своей деятельности.

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Ответчик — централизованная религиозная организация «Пермское епархиальное управление христиан веры евангельской пятидесятников» — ходатайствовал о получении от истца информации об арендных ставках для организаций, связанных с РПЦ, и организаций, арендующих помещения в других пермских ДК. По словам представителей евангелистов, это позволит установить, находятся ли пятидесятники в равных условиях с другими религиозными организациями. Суд данное ходатайство отклонил, так как рассматриваемое дело относится к конкретному ДК, а не к условиям аренды в целом. Вместе с тем суд предложил мэрии предоставить эту информацию в добровольном порядке.

Департамент земельных отношений администрации Перми и централизованная религиозная организация «Пермское епархиальное управление христиан веры евангельской пятидесятников» находятся в состоянии судебного спора с июля 2021 года. Структура мэрии требует взыскать с евангелистов более 10,617 млн руб. в качестве неосновательного обогащения и 1,269 млн руб. за пользование чужими денежными средствами.

По мнению истца, эту сумму религиозная организация задолжала за использование земельного участка под ДК имени Ленина и прилегающей территории. Евангелисты с требованиями не согласились, утверждая, что никаких договорных отношений у них с мэрией не было. Также, по мнению ответчика, он является религиозной организацией, поэтому плата должна рассчитываться по ставке 0,1% от кадастровой стоимости, а не 4%.

Первая инстанция требования администрации сочла законными, апелляция подтвердила это решение. Однако Арбитражный суд Уральского округа данные судебные акты отменил, отметив, что коллеги не проверили ряд доводов ответчика. В частности, речь идет об утверждениях евангелистов о социальной направленности организации, а также о назначении здания ДК для проведения религиозных обрядов, благотворительных мероприятий и деятельности творческих объединений. Дело было отправлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края. Следующее заседание по делу назначено на 6 сентября.