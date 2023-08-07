«Атлас Девелопмент» и «Яндекс Недвижимость» предлагают кэшбэк за покупку квартиры

Екатеринбургский застройщик «Атлас Девелопмент» стал участником федерального спецпроекта от «Яндекс Недвижимость», в рамках которого предоставляется кэшбэк за покупку квартиры в новостройке. Отличительной чертой спецпроекта является то, что кэшбэк возвращается баллами «Яндекс.Плюс».



Фото: предоставлено пресс-службой «Атлас Девелопмент»

Как рассказали в пресс-службе компании, при покупке новой квартиры в жилой экосистеме 4YOU пользователям вернется 1% от окончательной стоимости квартиры. Все баллы будут начислены в течение одного месяца, а общее количество баллов рассчитывается от итоговой стоимости жилья, которая указана в договоре. В программе участвуют готовые квартиры.

«Так, при покупке готовой 2-комнатной квартиры в одной из секции проекта 4YOU, с площадью 58,6 кв. м, покупателю будет начислено до 89 356 кешбэка баллами "Плюса". На эти средства будущий новосел, например, сможет забронировать отель в отпуск на "Яндекс Путешествиях", купить мебель и стройматериалы на "Яндекс.Маркете", что очень важно особенно при переезде в новое жилье. Кроме того, баллами клиент может расплачиваться и в остальных сервисах Яндекс: заказывать еду, продукты, ездить на такси», — пояснили в «Атлас Девелопмент».

По информации «Яндекс Недвижимость», для того, чтобы принять участие в программе, необходимо активировать начисление баллов на странице жилого комплекса, подключенного к программе и отмеченного знаком «Плюса» в каталоге «Яндекс Недвижимости», после этого оформить покупку жилья у застройщика и выслать необходимые документы в чат поддержки «Яндекса». Важно, что активировать баллы можно в течение двух месяцев с момента старта программы.

Подробнее о спецпроекте.

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