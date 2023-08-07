В Казани женщину осудили за избиение полуторагодовалой дочери

В Казани 34-летнюю жительницу осудили за избиение и истязание полуторагодовалой дочери. Об этом говорится в сообщении управления СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея Фото: пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея

Сам инцидент произошел в ноябре прошлого года. Женщина поссорилась с сожителем и избила общую дочь руками и ногами, а затем выставила ее в летней одежде на неотапливаемый балкон, а происходящее она сняла на телефон и отправила отцу ребенка, уточнили в СКР.

Позже видео оказалось в сети. И против жительницы Казани возбудили уголовное дело.

В итоге по решению суда женщине дали четыре года лишения свободы.

"Ъ-Казань"