Труппе камерного театра представили нового директора

Труппу челябинского камерного театра после ее выхода с каникул познакомили с новым директором Павлом Михайловым. Он поделился планами, в частности, сообщил, что в число первостепенных задач входит подготовка к капитальному ремонту и составление проектно-сметной документации, сообщают в пресс-службе учреждения культуры.

«К новому сезону мы отремонтировали крышу, обновили фойе, покрасили. Капремонт позволит модернизировать сцену, сделать техническое переоснащение, обеспечить театра современным оборудованием»,– рассказал Павел Михайлов.

Директор отметил, что театр по-прежнему будет работать в экспериментальном направлении, в частности, с современной драматургией.

Павел Михайлов сменил на посту директора камерного театра Илью Коломейского, который покинул пост в июле, заняв пост заместителя директора музей-заповедника «Аркаим».