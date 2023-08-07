Кадровые изменения произошли в администрации Ейского района

Заместителем главы Ейского района по социальным вопросам назначена Дарья Бабичева. Ранее она занимала должность начальника отдела организационной работы районной администрации, сообщает в своем Telegram глава Ейского района Роман Бублик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Бублик Фото: Роман Бублик

В сообщении главы района также говорится, что оргработу возглавит Александра Антонова, назначенная исполняющей обязанности начальника отдела. Она занимала должность пресс-секретаря главы Ейского района.

Руководителем управления архитектуры и градостроительства района вновь назначен Александр Шипитько. Он уже занимал должность главного архитектора муниципалитета в 2011–2013 годах и в 2016 году. Начальником управления контроля и противодействия коррупции назначена Елена Торкарева, ранее она работала в МКУ «ЦГХ».

Тат Гаспарян

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