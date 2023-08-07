В Екатеринбурге запустили гастрономический фестиваль «300 лет в обед!»

В Екатеринбурге в честь юбилея города запустили гастрономический фестиваль «300 лет в обед!». Инициатором стала компания Resta (Gavi, «Хмели-Сунели» «Паштет» и другие), участие принимает 41 заведение города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С сегодняшнего дня в каждом ресторане, который участвует в фестивале, предлагают заказать сет из трех блюд, который связан с историей Екатеринбурга. «Шеф-повара изучили исторические документы, стили кухни. Читали Мамина-Сибиряка, который первым начал описывать купеческую кухню города. Шефы изучали меню известных советских ресторанов Свердловска. А некоторые заведения посвятили свои сеты известным личностям, порой ключевым для гастрономии»,— рассказали организаторы.

Так, например, в заведениях можно будет попробовать сеты «Уральские буржуа», «Обжорный ряд», «Обед в городке чекистов», «Урал: вкус свободы». В баре «Огонек» предлагают попробовать коктейли «Царь жив! В честь Николая II», «Я устал! Я ухожу!» в честь первого президента России Бориса Ельцина, а также коктейль «Бывший» в честь Якова Свердлова. Стоимость всех фестивальных сетов — 1490 руб.

На меню фестиваля разместили самые популярные работы от стрит-арт художников фестиваля «Стенография», кроме того у фестиваля будет идти параллельная экскурсионная программа. По словам организаторов, «300 лет в обед!» — это альтернативный способ для горожан отметить юбилей Екатеринбурга в заведениях Екатеринбурга. Он продлится 7 по 20 августа.

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