Новым владельцем «МК Логистик» стала Ирина Пшеничная

Новым владельцем ООО «МК Логистик», которому принадлежит склад в пгт. Новое Горелово, стала Ирина Пшеничная. Об этом 7 августа пишет АБН.

Предположительно, госпожа Пшеничная и члены ее семьи контролируют бизнес–группу с суммарным оборотом 1,5 млрд рублей, в которую входит крупный российский проектировщик судов ООО «ПКБ «Петробалт»».

В свою очередь, продавшая «МК Логистик» Надежда Капитанова приобрела 50% ООО «Марин про метал ботс», строящего шлюпки и катера, а также продающего судовые двигатели Hyundai.

По данным СПАРК, выручка ООО «МК Логистик» за 2022 год составила 6,8 млн рублей, чистая прибыль — 2,5 млн рублей. Выручка компании «Марин про метал ботс» за прошлый год превысила 110 млн рублей, чистая прибыль составила 3,7 млн рублей.

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