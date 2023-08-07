Прикамью уменьшат субсидии на модернизацию первичного звена здравоохранения

Правительство России уменьшит субсидирование модернизации первичного звена учреждений здравоохранения в 61 регионе страны. Программа будет сокращена на 2,4 млрд руб., из высвобожденных средств 1,2 млрд руб. направят на развитие системы здравоохранения в новых территориях России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на постановление правительства.

Сильнее всего субсидии сократят для Нижегородской области – на 250 млн руб., Свердловской области – на 199 млн руб. Пермский край находится на третьем месте по объему сокращаемого финансирования – краевая система здравоохранения недосчитается 174,5 млн руб.

В краевом Минздраве информацию подтвердили и сообщили, что это средства, которые удалось сэкономить по результатам проведения конкурсных процедур. В ведомстве отметили, что всё запланированное в рамках программы уже было приобретено. «В настоящее время на уровне Правительства РФ рассматривается наше письмо с просьбой о возвращении нам этих средств, которые были бы направлены на закупку дополнительных санитарных автомобилей и медицинского оборудования» - сообщили в Минздраве.