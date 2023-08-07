Дарья Сунцова займет пост советника главы Удмуртии

Советником главы Удмуртии станет Дарья Сунцова, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. На новом посту госпожа Сунцова займется взаимодействием с предпринимательским сообществом для продвижения инвестиционного потенциала республики, в том числе реализацией проектов, выработанных в рамках недели экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба национальной премии «Бизнес-Успех» Фото: пресс-служба национальной премии «Бизнес-Успех»

Дарья Сунцова родилась в Ульяновске, окончила Высшую школу экономики и Финансовый университет при правительстве России. Госпожа Сунцова занималась общественными проектами популяризации предпринимательства, занимала пост члена правления бизнес-объединения «Опора России» и члена экспертного совета Агентства стратегических инициатив. Она также руководила оргкомитетом национальной премии «Бизнес-Успех».