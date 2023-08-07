SuperJob: нижегородцы поддержали идею пересадить чиновников на российские машины

Предложение президента РФ Владимира Путина пересадить российских госслужащих на автомобили отечественного производства поддержали 75% нижегородцев. Об этом сообщает портал по поиску работы SuperJob по данным собственного опроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Чаще остальных за инициативу президента выступали респонденты старше 45 лет (82%). Против предложения высказались 14% опрошенных.

Аргументируя свою позицию в поддержку инициативы, нижегородцы говорили, что это поможет развитию автопрома и что необходим госзаказ на обслуживание этих отечественных машин. Противники предложения отмечали, что сейчас существуют более актуальные вопросы, требующие оперативного решения. По их словам, российский автопром должен работать так, чтобы люди его сами бы выбирали: «А то звучит так, как будто бы это наказание такое».

Как писал «Ъ», в 1997 году вице-премьер РФ, бывший нижегородский губернатор Борис Немцов уже пробовал отучить чиновников от иномарок, но идея провалилась.

Андрей Репин