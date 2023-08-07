В Екатеринбурге вынесли приговор семерым обвиняемым в смерти 44 человек от поддельного алкоголя

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор семерым обвиняемым в смерти 44 человек от поддельного алкоголя. В зависимости от роли и степени участия шесть виновных отправятся в исправительную колонию общего режима на срок от пяти лет и шести месяцев до шести лет и шести месяцев. Одной осужденной женщине суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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По данным прокуратуры, фигуранты дела признаны виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере).

Напомним, по данным следствия, в период с лета 2020 по осень 2021 года обвиняемые незаконно поставляли и реализовывали жителям Екатеринбурга алкоголь. Как ранее сообщили в пресс-службе СКР, до сентября 2021 года созданная обвиняемыми схема по незаконному обороту спиртного не давала каких-либо сбоев, так как приобретали и продавали они не содержащую в критическом количестве ядовитых примесей продукцию. Однако в сентябре 2021 года в нелегальный оборот ими была запущена партия спиртного, содержащая метанол в концентрации, превышающей норму в 0,05. От употребления этой продукции пострадал 51 человек, 44 из которых скончались.

Полина Хабарова

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