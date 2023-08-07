Расходы бизнеса Кубани на экологию превысили 35 млрд рублей

Компании Краснодарского края в 2022 году направили на охрану окружающей среды 35,9 млрд руб., подсчитали аналитики FinExpertiza. Траты выросли на 566 млн руб., или 1,6% за год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Большую часть средств (19,4 млрд руб.) предприятия региона направили на текущие эксплуатационные затраты на охрану окружающей среды.

Наибольшие расходы на экологию по итогам 2022 года понесли предприятия Красноярского края (99,6 млрд руб.) и Москвы (68 млрд руб.), наименьшие — Дагестана (128 млн руб.) и Ингушетии (41 млн руб.). Кубань занимает в рейтинге восьмую строчку.

Всего российский бизнес в прошлом году потратил на экологию рекордные 1,1 трлн руб. (+12,2% год к году).

Наталья Решетняк

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