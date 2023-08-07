Актер Александр Мустаев из Удмуртии удостоен медали ордена «За заслуги перед Отчеством» первой степени

Актера, заслуженного артиста России Александра Мустаева из Удмуртии наградили медалью ордена «За заслуги перед Отчеством» первой степени. Об этом во «ВКонтакте» рассказал министр культуры республики Владимир Соловьев.

«От всей души поздравляю с заслуженной наградой! Желаю крепкого здоровья, успехов и поддержки от близких людей»,— написал господин Соловьев.

Напомним, Александр Мустаев родился 15 июня 1954 года в Ижевске. Он учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии, после чего в 1971 году стал работать в Театре кукол Удмуртии. Господин Мустаев удостоился звания заслуженного артиста России, народного артиста Удмуртии.