Жительнице Буинска дали пять лет колонии за участие в террористической организации

Жительница Буинска получила по решению Центрального окружного военного суда Екатеринбурга пять лет колонии общего режима. Ее признали виновной в участии в работе террористической организации (название не упоминается). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным суда, женщина в 2016 году выехала в Сирию, где и начинала участвовать в террористической деятельности. При этом она разделяла идеологию организации и следовала ее инструкциям.

Осужденную задержали летом прошлого года в Ульяновской области. Позже против нее возбудили уголовное дело.

"Ъ-Казань"