Шведская Eastnine нашла покупателя на 36% владельца Zarina, befree и Sela

Шведская инвестиционная компания Eastnine договорилась о продаже 36% Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Sela и Love Republic) с ООО «Гем инвест». Об этом сказано в сообщении продавца. Сумма сделки составит около €149 млн или 15,6 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как уточнили в Eastnine, сделка будет проходить в несколько этапов, и ее планируется закрыть в течение двух недель. Инвестиции в Melon Fashion Group составили € 162 млн (17,2 млрд рублей по текущему курсу). На конец 2022 года Melon Fashion Group управляла 867 магазинами в России, Белоруссии, Казахстане и Армении. Выручка компании по итогам 2022 года составила 46 млрд рублей, чистая прибыль — 7,8 млрд рублей.

ООО «Гем инвест» принадлежит Владимиру Палию, указано в kartoteka.ru. Ранее «Интерфакс» сообщал, что 82% в Melon Fashion Group собирается приобрести Gem Capital выходца из «Газпрома» Анатолия Палия. Эта компания занимается прямыми и венчурными инвестициями. В ее портфель в основном входят компании игровой индустрии.

Константин Куркин

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