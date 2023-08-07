Погиб финансовый директор Daimler Truck

Немецкая автомобилестроительная компания Daimler Truck Holding AG сообщила в воскресенье о «внезапной и неожиданной» смерти своего финансового директора и члена управляющего совета Йохена Гетца. Ему было 52 года. В официальном сообщении компании указывается, что господин Гетц погиб в субботу, 5 августа, в результате «трагического несчастного случая».

Сообщается, что вся трудовая карьера господина Гетца была связана с компанией, в которой он проработал 36 лет, начав с должности обыкновенного офисного клерка. По общему мнению, именно Йохен Гетц ответственен за необычайно успешное выделение Daimler Truck Holding AG из того, что сейчас называется Mercedes-Benz Group, в декабре 2021 года.

«Он сыграл ключевую роль в формировании сегодняшней компании Daimler Truck, последовательно работая над тем, чтобы она была еще более успешной экономически»,— говорится в заявлении генерального директора Мартина Даума.

Виктор Бук