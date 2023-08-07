Волгоградский комитет образования и науки получил предупреждение от УФАС

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ограничивал родителей при выборе организаций дополнительного образования для детей, средства на оплату которых должны были выделить по системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО). К такому выводу пришли в региональном УФАС, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты выяснили, что, согласно правилам ПФДО, утвержденным приказом комитета от 30 августа 2019 года, организации допобразования имеют право на заключение обозначенных договоров, если их образовательные программы прошли «добровольную сертификацию».

«Для прохождения данной сертификации программу проверяют на соответствие пункту 51 указанных правил, среди которых в том числе содержатся требования о продолжительности образовательной программы по учебному плану в часах от 16 часов до 864 часов; количестве детей, одновременно находящихся в группе от 7 до 30 человек», — говорится в релизе. В УФАС уточнили, что в федеральном законодательстве таких требований нет.

Надзорное ведомство выдало комитету образования предупреждение, содержащее требование исключить из правил ПФДО необходимость прохождения добровольной сертификации.

Дарья Васенина

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