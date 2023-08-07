В Новороссийске неизвестные лица оборудуют пляж на опасном острове Суджук

Экоактивисты Новороссийска сообщают об очередной попытке местных бизнесменов оборудовать для отдыха остров Суджук в Цемесской бухте. По данным краеведа Сергея Стряпухина, на остров завезены лежаки, навесы, урны, возводится некапитальное строение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sega Black-Sea Фото: Sega Black-Sea

В конце июня Сергей Стряпухин обратил внимание природоохранной прокуратуры на данный факт, но спустя месяц не получил ответ на свое обращение.

«В своем письме я в очередной раз пишу о том, что организовывать кафе или любое другое "место притяжения" для туристов опасно по причине сильных течений и печальной статистики для тех, кто пытался попасть на остров вплавь»,— говорит общественник.

Спасатели называют остров Суджук самым опасным местом Черного моря. В этом районе ежегодно тонут люди. Дело в том, что остров расположен довольно близко от берега (около 700 м). Его хорошо видно с Суджукской косы, на которой оборудованы городские пляжи «Алексино» и «Коса». И многие отдыхающие пытаются добраться до острова вплавь или по мелководной «тропинке». В штиль человек видит спокойную морскую гладь, но на глубине на этом участке сильные подводные течения.

Власти города сообщают, что не выдавали разрешение на застройку острова, так как территория не является муниципальной. Вместе с тем, мэрия уведомила Кубанское бассейновое водное управление и другие федеральные ведомства о фактах размещения элементов благоустройства на острове Суджук. Поиск лиц, которые завезли стройматериалы и пляжный инвентарь на остров, продолжается.

Новороссийские экологи уверены, что на единственном галечном острове Черного моря необходимо создавать особо охраняемую природную территорию и защищать его от хозяйственной деятельности. На острове находят прибежище и отдых, а также пропитание сотни водоплавающих птиц: бакланы, чайки, кулики и др. «Это место тишины, которое позволяет восстановить силы и пережить зиму, на острове даже отмечены факты гнездования»,— говорит Сергей Стряпухин.

Наталья Решетняк

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