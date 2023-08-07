В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки

Управление Следственного комитета России (СКР) по Белгородской области задержало 42-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 15-летней жительницы Белгородского района (ч.1 ст. 105 УК РФ).

В ближайшее время мужчину доставят к следователю для производства следственных и процессуальных действий. Будет решаться вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

15-летняя учащаяся Разуменской школы №1 пропала 4 августа. Замглавы администрации Белгородского района Евгений Попов сообщил вчера, что она была найдена мертвой со следами насильственной смерти. Чиновник выразил соболезнования ее близким.

После обнаружения тела девочки глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю белгородского управления Станиславу Захарову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Расследование было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Владимир Зоркий

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