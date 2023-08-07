Апелляционный суд отказался отменять пожизненный приговор «казанскому стрелку»

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отказался отменять пожизненный приговор «казанскому стрелку» Ильназу Галявиеву и отправлять его дело на новое рассмотрение. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Напомним, 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев расстрелял учеников и учителей казанской гимназии №175 и применил внутри здания взрывные устройства. В результате девять человек погибли, включая двоих детей. В апреле этого года по решению Верховного суда Татарстана «казанского стрелка» приговорили к пожизненному сроку.

Позже адвокат осужденного Руслан Нуриахметов подал апелляцию, заявив, что одна из психолого-психиатрических экспертиз нашла у Ильназа Галявиева параноидную шизофрению, а вторая признала его вменяемым на момент совершения преступления. В итоге он попросил пересмотреть дело. Обвинитель же настаивал на отказе в отмене приговора и на добавлении компенсаций, которые осужденный должен выплатить потерпевшим.

"Ъ-Казань"