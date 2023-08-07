Волгоградский губернатор отчитался о сборе 5 миллионов тонн зерна

В Волгоградской области собрали 5 млн тонн зерна. Такую цифру приводит пресс-служба главы региона Анатолия Бочарова по итогам поездки чиновника в Калачинский район. Там губернатор ознакомился с ходом уборочной компании, которую, в частности, ведет сельскохозяйственное предприятие «Донское». Господин Бочаров отметил, что регион уже выполнил поставленную президентом РФ задачу.

Помимо зерна на 7 августа 2023 года собрано порядка 70 тыс. тонн огурцов, капусты, томатов, кабачка и перца.

Общая площадь уборочных работ в 2023 году в регионе составит 3,3 млн га.

Никита Маркелов

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