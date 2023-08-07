Энергетики за год направят 22 млн рублей на ремонт трансформаторных подстанций в Тюменской области

За первые 7 месяцев 2023 года «Россети Тюмень» завершили плановый ремонт 127 трансформаторных подстанций в Тюменской области. Всего в текущем году компания направит более 22 млн рублей на повышение надежности 305 электроустановок распределительного комплекса региона.



Ремонт и техобслуживание объектов идут в рамках подготовки электросетевой инфраструктуры к зиме. На подстанциях, где уже прошли работы, специалисты заменили трансформаторы, провели ревизию коммутационной аппаратуры, установили современные автоматические выключатели и изоляторы. Выполненные мероприятия позволили «Россети Тюмень» минимизировать риски нарушения электроснабжения бытовых и промышленных потребителей, а также социально значимых объектов в сельской и городской местности.

Плановые работы на энергообъектах проводятся в рамках производственной программы «Россети Тюмень» и завершатся до начала отопительного сезона. Всего компания эксплуатирует 7 349 трансформаторных подстанций установленной мощностью 1 674 МВА.

АО «Россети Тюмень»