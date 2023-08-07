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Евгений Малкин вошел в топ-20 лучших центрфорвардов НХЛ

В двадцатку лучших центральных нападающих Национальной хоккейной лиги вошел воспитанник магнитогорской хоккейной школы Евгений Малкин, представляющий сейчас в НХЛ «Питтсбург Пингвинс». Об этом сообщается на сайте лиги.

Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ

Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ

37-летний Евгений Малкин – единственный россиянин, оказавшийся в этом списке. Он занимает 18-ю строчку рейтинга. Возглавляет его канадец Коннор Макдэвид, выступающий за «Эдмонтон Ойлерз».

Евгений Малкин в минувшем сезоне выходил на лед во всех 82 матчах регулярного чемпионата, забросил в них 27 шайб и сделал 56 голевых передач.

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