Замминистра сельского хозяйства Башкирии награжден орденом Салавата Юлаева

Заместитель министра сельского хозяйства Башкирии Павел Иофинов вдень своего 65-летия награжден орденом Салавата Юлаева, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

Господин Иофинов более 43 лет работает в сфере агропромышленного комплекса, с 2000 года — в минсельхозе республики, отметили в министерстве.

Павел Иофинов родился в августе 1958 года в Ленинграде. Окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Трудовую деятельность начал в 1980 году инженером Аургазинской сельхозтехники, затем работал главным инженером Федоровской райсельхозтехники, совхоза имени Тимирязева. С 1990 по 2000 год был директором ЦНТТМ «Внедрение». С 2000 года работал в министерстве сельского хозяйства главным специалистом, заместителем начальника отдела механизации и электрификации в отраслях АПК, в 2008 году назначен начальником этого отдела. С августа 2016 года работает заместителем министра сельского хозяйства республики.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте