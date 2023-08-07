Нижегородский фонд ОМС направит 1,7 млн рублей на курсы для детей с диабетом

В Нижегородской области на базе центральных районных больниц и поликлиник будет открыто 39 специальных школ для детей с сахарным диабетом. Территориальное отделение фонда ОМС направит на эти цели 1,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По своей сути эти школы будут курсами, на которых детям и их родителям будут оказывать консультативную помощь, обучать технике введения инсулинов и работе с дневником самоконтроля уровня глюкозы в крови. За счет средств фонда ОМС уже оплачено более 80 курсов продолжительностью 15-20 часов.

Сейчас такие школы для детей с диабетом уже работают в детской городской больнице №17 Сормовского района, детских поликлиниках №№19 и 22 Нижнего Новгорода, а также в Шатковской ЦРБ.

Андрей Репин