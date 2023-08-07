В Астраханской области погиб упавший с мотовездехода 10-летний мальчик

В Приволжском районе Астраханской области ребенок перевернулся на мотовездеходе и погиб. Межрайонный следственный отдел регионального СКР начал проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что вечером 6 августа в степи возле села Осыпной Бугор 10-летний мальчик катался на арендованном у индивидуального предпринимателя мотовездеходе. Ребенок не справился с управлением и опрокинулся. От полученных травм он скончался на месте.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут решение о дальнейших действиях.

«Прокуратура области организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также порядка оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

Дарья Васенина

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