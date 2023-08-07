Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает об особенностях предложения в новостройках, где нет студий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Линейка планировочных решений в современных жилых комплексах предусматривает, как правило, самые разные форматы — от компактных студий до просторных многокомнатных лотов. В высокобюджетных объектах добавляются еще пентхаусы, площадь которых обычно превышает показатель в 200 жилых кв. м.

Студии сегодня встречаются в большинстве новых домов. Но все же в 85 новостройках такие лоты не предусмотрены, посчитали специалисты компании Optima Development. На долю этих проектов пришлось лишь 6% квартир и апартаментов в реализации.

В основном студии не предлагаются в домах элит- и делюкс- класса. Такой формат жилья отсутствует в 31 комплексе такого уровня. Нет студий в 24 новостройках бизнес-класса и в 21 премиальном комплексе. И даже в массовом сегменте эксперты насчитали 10 адресов без студий.

Структура экспозиции по количеству комнат в квартирах в проектах без студий сбалансированная. Самая значительная доля у двухкомнатных квартир и апартаментов — около 35%. В равной мере представлены 1- и 3-х комнатные варианты — по 26%. Меньше всего квартир четырьмя и более комнатами — у них чуть более 10%.

Квартиры в новых домах без студий, как правило, просторнее, чем в среднем по рынку. Их средневзвешенная площадь достигает 98 кв. м против 54. Тренд прослеживается во всех классах новостроек без студий.

У компактных лотов своя аудитория клиентов, полагают эксперты. Данному типу жилья чаще отдают предпочтение инвесторы, часть из которых занимается арендным бизнесом. Но в пересчете на стоимость квадратного метра студии обычно — одни их самых дорогих форматов в проектах.