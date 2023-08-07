Автомобиль браконьера, убившего лося на Алтае, передадут Минобороны РФ

В Алтайском крае приставы арестовали автомобиль местного жителя, который устроил незаконную охоту на лося. Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП региона, правонарушителя признали виновным по ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота), максимальная мера наказания по этой статье лишение свободы на срок до двух лет.

В суде установлено, что обвиняемый убил лося, заведомо зная, что нарушает закон. Также уточняется, что он не имел соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

На месте преступления специалисты нашли магазины от карабина, патроны, гильзы от патронов и тушу убитого животного. Подсудимому назначили наказание в виде административного штрафа и конфискации машины.

Взысканное авто в дальнейшем передадут Министерству обороны РФ.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что на границе с Республикой Тыва были найдены туши пяти северных оленей. Предварительно установлено, что расправились с животными браконьеры, которые заехали на территорию парка на снегоходе.

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Александр Киселев