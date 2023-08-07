СК начал проверку по факту травмирования восьмилетнего ребенка в автосервисе

Сотрудники Следственного комитета по Санкт-Петербургу начали доследственную проверку после госпитализации восьмилетнего ребенка с ожогами в одну из детских больниц города.

По данным ГСУ СК РФ, мальчик с травмами был доставлен в медучреждение из автосервиса, расположенного на Заповедной улице в воскресенье, 6 августа. Ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

По предварительной информации, несовершеннолетний ребенок приехал в автосервис с отцом. Пока взрослый общался со слесарем, мальчик зажег палку, после чего на нем загорелась одежда.

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