Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о взаимоотношениях писателя с супругой Анастасией Чеботаревской, а также о ее душевном расстройстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wikipedia Фото: Wikipedia

Санкт-Петербург сегодня, улица Разъезжая, дом 31. Здесь жил когда-то поэт, писатель и драматург Федор Сологуб со своей женой Анастасией Чеботаревской. Здесь же они организовали литературный салон, где бывали Есенин, Северянин, Ахматова, Блок. Вообще, фигура Сологуба была в те времена более значимой.

Блок считал его великим мастером и непревзойденным стилистом Серебряного века, Зинаида Гиппиус именно его стихотворением открыла сборник лучших стихов начала ХХ века. Ну а жена Настя его боготворила и готова была вступить в смертельный бой с каждым, кто покусится на его величие. Но на Сологуба никто не нападал.

В самом начале их знакомства Сологуб писал ей: «Счастье — пустяк: все дело только в том, чтобы чувствовать себя достойною счастия». Как-то в момент редкой ссоры он спросил жену: «Зачем же ты меня полюбила?» Чеботаревская ответила: «Разве мы что-нибудь знаем об этом? Мы — как слепые бабочки». Похоже, они нашли друг друга и действительно были счастливы. Целиком и полностью.

Хотя один изъян в их большой и чистой любви все же был. Назывался он маниакально-депрессивный психоз. Этой болезнью страдала Настя, но в последние годы недуг отступил и не давал о себе знать. Видимо, любовь и вправду творит чудеса.

Все оборвалось с началом революции. Квартиру пришлось поменять на маленькую комнатенку на Васильевском острове. Холодный и голодный Петроград совсем не был похож на тот великолепный Петербург, где устраивались поэтические вечера и маскарады. Чету Сологубов нигде не принимали. И хрупкая психика Насти не выдержала. Они решили уехать за границу, но до отъезда нужно было еще дожить.

Однажды Настя тихо выскользнула за дверь и оказалась на улице. Домой она больше не вернулась. Говорят, бросилась в холодную речку Ждановку с дамбы Тучкова моста. Но Федор Кузьмич не верил и ждал. Каждый день он накрывал стол на две персоны. Настенька обязательно вернется, говорил он. А к тому времени, как через полгода из оттаявшей реки выловили ее тело, он математически высчитал, что загробная жизнь существует, и верил, что они обязательно встретятся…