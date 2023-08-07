«Идеальным решением был мотоцикл»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как изначально авиационная компания перестроила производственные процессы после Второй мировой войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: lp.mvagusta.com Фото: lp.mvagusta.com

Авиационные корни несут в себе не только многие автопроизводители, но и те, кто выпускает мототехнику. Достаточно вспомнить BMW, которая до автомобилей выпускала мотоциклы, а до этого — авиационные двигатели. Собственно, и эмблема марки — это крутящийся пропеллер в бело-голубых цветах королевства Бавария. Из самолета вырос и культовый мотороллер Vespa. Принято считать, что его знаменитое пухлое колесо перекочевало прямо из-под крыла итальянского истребителя.

Похожая история случилась и с другим итальянским мотобрендом — MV Agusta. Основанная в начале прошлого века графом Джованни Агустой авиационная компания во время Второй мировой войны, конечно же, выпускала военные самолеты. Но в 1943 году, когда стало очевидно, что война для Италии де-факто проиграна, пришлось задуматься о мирной продукции.

Производство автомобилей было первым, что могло бы прийти на ум. Однако у миллионов итальянцев не хватало средств на элементарные вещи, и позволить купить себе новый автомобиль могли буквально единицы. Идеальным решением в такой ситуации был мотоцикл, и уже к августу 1943 года были готовы не только чертежи, но и первые опытные образцы мотоциклетного мотора — простого в обслуживании и надежного одноцилиндрового двухтактного мотора объемом 98 куб. см.

В сентябре завод Agusta заняли немецкие войска. Однако, к счастью, всего за пару недель до прихода оккупационных войск чертежи и предсерийные экземпляры двигателя были спрятаны по домам и подвалам наиболее доверенных техников и инженеров. Так что, когда через несколько месяцев на фабрике вновь вспомнили про мирную продукцию, все производственные процессы удалось оперативно восстановить. А год спустя появился и первый мотоцикл марки MV.

Любопытно, что сначала модель хотели назвать Vespa — «Оса», будто иных имен не было. Но имя уже оказалось занято другим итальянским мотопроизводителем. Поэтому модель просто получила индекс 98. С нее и началась история знаменитой итальянской мотоциклетной фирмы MV Agusta.