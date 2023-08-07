Четверо жителей Туапсинского района задержаны за двойное убийство

В Туапсе четверо местных жителей задержаны по подозрению в убийстве двоих человек, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Драка со смертельным исходом произошла в ночь на 5 августа в поселке Дедеркой (Туапсинский район) на берегу реки.

По данным СКР, 4 августа между потерпевшими и ранее незнакомым им 19-летним местным жителем произошел конфликт. ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщает, что конфликт носил бытовой характер. На следующий день молодой человек вместе с троими знакомыми встретился с оппонентами на берегу реки. В результате возникшей драки двое мужчин погибли, еще один попал в больницу с травмами. Полиция объявила в розыск Артема Туркменяна, Вартана Тулумджяна, Альберта Экзаряна и Карена Устяна, вскоре они были задержаны. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает краевое следственное управление СКР.

Анна Перова, Краснодар