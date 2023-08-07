Количество абортов в Удмуртии сократилось до 924 в 2023 году

В Удмуртии по итогу семи месяцев 2023 года провели 924 аборта, что на 417 меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Больше 200 женщин отказались от прерывания беременности после профилактических консультаций, рассказала в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Однако госпожа Пинчук рассказала, что ей известны случаи «непрофессионального» и «недопустимого» поведения со стороны врачей. «Признаюсь, в личные сообщения мне писали беременные, что на первом приеме в женской консультации, узнав о том, что пациентка в положении, врач первым делом спрашивал: сохранять будем?»,— сообщила вице-премьер правительства региона.

В Удмуртии, по словам Эльвиры Пинчук, акушеры-гинекологи придерживаются позиции, что женщина имеет право самостоятельно принимать решение о сохранении беременности, что закреплено законом.

При этом на рынке должны быть представлены все виды контрацептивных препаратов, однако медпрепараты для прерывания беременности не должны продаваться в свободном доступе. «Пациенты не могут самостоятельно определить противопоказания, и такие препараты можно принимать только в присутствии медработников»,— подчеркнула госпожа Пинчук.

Главный внештатный специалист по акушерству минздрава Удмуртии Елена Сахабутдинова отметила, что в медорганизациях региона есть обученные специалисты, имеющие навыки беседы с пациенткой, находящейся в репродуктивном выборе. В частности, в республике работают кабинеты медико-социальной помощи, где психологи и юристы рассказывают женщине о льготах и возможностях матерей.