ВТБ на 16% нарастил кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса. По итогам первого полугодия он составил почти 2,3 трлн руб. Влияние на кредитную активность оказали стабильные ставки и сформировавшийся ранее отложенный спрос. Также серьезную роль продолжают играть госпрограммы, которые учитывают интересы широкого круга предприятий среднего и малого бизнеса в рамках курса на импортозамещение и развитие отечественного производства. За первое полугодие ВТБ заключил свыше 17,3 тыс. кредитных сделок, что почти в три раза выше в сравнении с первым полугодием 2022 года.

Крупнейший владелец складов в России Prestino Investments переехал из Кипра в Абу-Даби и сменил название, сообщает Forbes. Это было сделано для «наиболее эффективной организации бизнес-процессов в условиях санкционных и контрсанкционных ограничений», сказали изданию представители принадлежащей компании группы Raven. В России у нее почти 2 млн кв. м складской недвижимости в Московской и Ленинградской областях, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.

«Яндекс» запустил определитель звонков от мошенников в мессенджерах. Он будет работать в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена) и Viber. В Telegram определитель доступен не будет. Чтобы подключить сервис, нужно установить приложение «Яндекс — с Алисой» на iOS или Android. Определитель будет предупреждать о негативных входящих абонентах (мошенниках, спаме или рекламе и т.п.), а также о звонках от служб доставки, банков, медицинских учреждений и других организаций.