Руководство филиалов «Примавтодора» уволят за доклад о выполнении плана на 2300%

Директора филиалов «Надеждинский» и «Хасанский» компании «Примавтодор» будут уволены, доклады о перевыполнении планов по ремонту не соотносятся с реальным состоянием дороги, сообщил в понедельник, 7 августа, губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В представленных на совещании докладах говорилось о перевыполнении планов ремонта автодорог на 2300%.

В ходе совещания господин Кожемяко поинтересовался у автодорожников, какие планы они составляют, «если дорога не видела ни грейдера, ни какого-то содержания на протяжении, наверное, нескольких месяцев».

«Лично проехал весь участок от Раздольного до Хасана. Такой подход к содержанию дорог пора забыть. После проверки деятельности компании будем делать выводы и по руководству "Примавтодора"»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Эрнест Филипповский, Хабаровск