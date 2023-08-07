FinExpertiza: расходы нижегородских компаний на экологию выросли на 43%

Нижегородские компании направили на охрану окружающей среды 25,5 млрд руб., подсчитали аналитики FinExpertiza по итогам 2022 года. Траты выросли на 43,1% за год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Большая часть средств (18,5 млрд руб.) — текущие расходы на защиту воздуха, воды и земли от негативного промышленного воздействия.

Российский бизнес в прошлом году потратил на экологию рекордные 1,1 трлн руб. (+12,2% к 2021 году). Рост сопоставим со среднегодовыми потребительской инфляцией (13,8%) и промышленной инфляцией (11,4%), поэтому в реальном выражении траты остались примерно на уровне 2021 года, отметили в FinExpertiza.

Наибольшие расходы на экологию понесли компании Красноярского края (99,6 млрд руб.) и Москвы (68 млрд руб.), наименьшие — предприятия Ингушетии (41 млн руб.) и Дагестана (128 млн руб.).

Елена Ковалева