Росреестр зарегистрировал башкирскую породу лошадей

Росреестр зарегистрировал свидетельство о наименовании места происхождения товара (НМПТ) на башкирскую породу лошадей, сообщил на оперативном совещании в правительстве республики министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов.

По словам господина Фазрахманова, отныне наименование «башкирская лошадь» можно использовать исключительно для животных, рожденных на территории республики.

Радий Хабиров отметил, что свидетельство Росреестра будет передано представителям Башкирии на фестивале «Башкорт аты», который состоится 11-12 августа в Баймакском районе.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте