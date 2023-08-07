В Омске пенсионер открыл стрельбу по людям во дворе дома

71-летний омский пенсионер произвел несколько выстрелов по пьяной компании, шумевшей под его окнами. Об этом сообщает Telegram-канал омская полиция.

По данным правоохранителей, в ночь на 6 августа пенсионер с балкона своей квартиры произвел несколько выстрелов из ружья в воздух и в асфальт, неподалеку от находившейся там компании молодых людей. Трое из них получили непроникающие ранения дробью, госпитализация им не потребовалась.

Разбирательство установило, что потерпевшие распивали спиртные напитки на скамейке, на неоднократные требования прекратить шум и покинуть двор молодые люди отвечали отказом в грубой форме. По словам пенсионера, после неоднократных попыток урезонить компанию, он взял ружье и произвел выстрелы сначала в воздух, чтобы напугать молодых людей, а после словесной перепалки — в асфальт на расстоянии от 2 до 5 м от потерпевших.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Полицейские изъяли у стрелка ружье, которое было зарегистрировано в установленном порядке.

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Илья Николаев