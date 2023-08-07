В Краснодаре арестовали мужчину за совращение девочки в джакузи фитнес-клуба

В Краснодаре заключен под стражу мужчина, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении 13-летней девочки в одном из фитнес-клубов. Об этом сообщил «Ъ-Кубань» старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВЧК-ОГПУ Фото: ВЧК-ОГПУ

«Ленинский районный суд Краснодара заключил под стражу задержанного сроком на два месяца»,— рассказал Антон Лопатин.

Ранее в СМИ сообщили, что 27 июля в элитном фитнес-клубе пожилой мужчина, который якобы является отцом одного из районых судей Адыгеи, совершил развратные действия в отношении школьницы. В Telegram-каналах распространили фотографию, на которой запечатлены взрослый мужчина и девочка в джакузи.

По данным СМИ, на следующий день Следственным комитетом Краснодарского края было возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (ч.2. ст. 135 УК РФ).

«Ъ-Кубань» направила запрос в СК РФ по Краснодарскому краю, на момент публикации комментарий получить не удалось.

Тат Гаспарян

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