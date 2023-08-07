Действующий депутат заксобрания края банкротит бывшего депутата

В Арбитражный суд Пермского края сегодня поступил иск действующего депутата заксобрания Пермского края Геннадия Шилова к своему бывшему коллеге Михаилу Арзуманову. Господин Шилов требует признать банкротом экс-депутата, говорится в материалах дела. Иск к производству не принят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В марте «РБК-Пермь» сообщал о решении Свердловского районного суда Перми, который по иску Геннадия Шилова обязал господина Арзуманова выплатить ему $4,1 млн и 33,1 млн руб. В эту сумму включен основной долг, проценты и неустойка по трем договорам займа 2017–2018 годов.

Процентный заем на 20 млн руб. Геннадий Шилов предоставил 31 октября 2017 года, $1628,1 тыс.— 13 ноября 2017-го, $650 тыс.— 26 января 2018 года. Заемщик Михаил Арзуманов частично оплатил лишь проценты по первому из них — в размере 5,36 млн руб.

Михаил Арзуманов — внук первого избранного губернатора Прикамья Геннадия Игумнова. Был депутатом заксобрания в период 2016–2021 годов.