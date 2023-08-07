Демонтированные трамвайные рельсы в Саратове продают почти за 15 миллионов рублей

В Саратове выставлены на продажу рельсы, которые демонтированы в рамках строительства линии скоростного трамвая. Соответствующий аукцион размещен на портале ГИС «Торги».

Согласно документу, покупателю прилагается приобрести рельсы, по которым ранее двигались трамваи по маршруту № 9. Стартовая цена лота составляет 19,7 тыс. руб. за тонну. Всего на торги выстелено 756 тонн рельсов. Таким образом, весь объем оценивается почти в 14,9 млн. руб.

Согласно карточке торгов, окончательный размер лота будет уточнен после взвешивания.

Никита Маркелов

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