Вынесен приговор по делу о коммерческом подкупе в Оренбурге

Прокуратура Оренбурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу о коммерческом подкупе (ч. 6 ст. 204 УК РФ) в отношении главного инженера коммерческой фирмы города. Центральный районный суд признал его виновным и приговорил к штрафу. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Установлено, что в период с 2017 по 2018 год главный инженер коммерческой организации, оказывающей услуги строительного контроля, получал денежные средства за беспрепятственное подписание и согласование актов выполненных работ по заключенным договорам»,— говорится в сообщении.

Позже на основании подписанных им актов подрядная фирма получала оплату. Подсудимый отказывался признать свою вину. Приговор в отношении него не вступил в законную силу.

Ранее бывший председатель коллегии адвокатов Роман Василенок и экс-сотрудник СУ СКР по региону Евгений Карякин подали апелляционную жалобу на приговор по делу о мошенничестве. Ранее суд признал их виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ). Романа Василенка приговорили к трем годам колонии общего режима, а Евгения Карякина — к двум годам и десяти месяцам колонии общего режима. По данным следствия, они убедили предпринимателя передать им 5 млн руб. для освобождения от уголовной ответственности.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Суд не учел смягчающие обстоятельства».

Георгий Портнов