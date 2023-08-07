На Дону объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

В течение 7 и 8 августа на территории Ростовской области объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожароопасностью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

В ближайшие двое суток в Ростовской области в восточной и южной части региона ожидается аномальная жара до 42°C.

Чрезвычайная пожароопасность 5 класса ожидается в 12 муниципальных округах: Орловский, Зимовниковский, Дубовский, Заветинский, Ремонтненский, Белокалитвинский Константиновский, Усть-Донецкий, Семикаракорский, Багаевский, Весёловский, Мартыновский.

Также высокий уровень 4 класса пожароопасности действует на остальной территории региона, за исключением Кашарского, Миллеровского, Тарасовского, Волгодонского, Цимлянского районов. В Ростове-на-Дону также высок риск возникновения пожаров.

Анастасия Назарова