Сотрудники КамАЗа вернулись с корпоративного отпуска

Работники КамАЗа 7 августа вернулись с двухнедельного корпоративного отпуска. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Напомним, КамАЗ ушел в корпоративный отпуск 24 июля. Тот продлился две недели. При этом остались работать сотрудники, которые занимались продажей продукции, проведением инвентаризации, составлением отчетности, а также те, кто рассчитывает и начисляет зарплату, осуществляет прием и увольнение работников.

Основной сборочный конвейер компании в эти дни также не работал. С сегодняшнего дня он вновь запущен. За оставшиеся рабочие дни августа предстоит выпустить более трёх тысяч автомобилей.

"Ъ-Казань"